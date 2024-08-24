Burdur'daki Midibüs Kazasında 15 Yaralı

Burdur'da Acı Kaza: Midibüs Düşerek 15 Kişiyi Yaraladı

Burdur'da, 2 metrelik yükseklikten terminal giriş yoluna düşen midibüste 15 kişi yaralandı. Olay, kontrolden çıkan midibüsün Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne düşmesiyle gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralıların Durumu

Edinilen bilgilere göre, Mustafa S. (56) yönetimindeki 15 SA 379 plakalı midibüs, yolda ilerlerken kontrolden çıktı ve terminalin araç giriş yoluna düştü. Olay yerine ihbarın hemen ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan 15 kişi, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın Nedeni ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazanın, midibüsün frenlerinin boşalması nedeniyle gerçekleştiği iddia ediliyor. Ayrıca, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin güvenlik kamerası kazanın anını kaydetti. Görüntülerde midibüsün ani bir şekilde yoldan çıkarak yüksekten düşmesi gözlemleniyor.