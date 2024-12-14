Burdur'daki Zemin Kayması: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden Önemli Açıklamalar

Burdur'daki Zemin Kayması ve Hasar Gören Evler

Burdur, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen zemin kayması sonrasında, çevredeki bazı evlerde hasar oluştu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri, olayın ardından bölgeyi ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bölgedeki Hasarı İnceledi

23023 sokakta buluşan mühendisler ve mimarlar, çöküntü nedeniyle zarar gören evlerin yanı sıra, etraftaki yolu ve parkı da detaylı bir şekilde inceledi. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Servet Cevni, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen salı günü bölgede biriken stresin boşaldığını" ifade etti.

Eski Dere Yataklarına Dikkat

Cevni, bölgenin 1983'teki haritalarında Sultanderesi olarak gösterildiğini belirterek, "Eski dere yatakları, ihtiyaç durumlarında mevcut doğal drenajlar olarak işlev görür. Su akışları burada devam eder, bu nedenle önünün tıkanması doğru değil." dedi.

Ciddi Boyutta Oturma Sorunu

Bölgedeki oturmanın ciddi boyutta olduğunu vurgulayan Cevni, "Buradaki binaların sağlığı için bu durum hiç de iyi değil. Acil bir risk analizi yapılmalı, kaymanın ve zemin oturmasının derecesi belirlenmeli. Gerekirse, etkilenen konutlarda yaşayanlar güvenli alanlara yerleştirilmeli ve evler boşaltılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Acil Önlemler Gerekiyor

Cevni, ayrıca, eski dere yatağı olan bölgede hemen drenaj sistemleri açılması gerektiğini hatırlatarak, "Doğa drenaj hakkını bizden geri istiyor. Bu hakkı vermezsek, doğa uzun vadede bizden hakkını alacaktır." dedi. Zaman içerisinde zemin oturması nedeniyle etkilenmiş yaklaşık 20 evin gözlemlendiğini ekledi.

Burdur'da 10 Aralık'ta gerçekleşen zemin kayması sonucu hasar gören 4 evden bir tanesi, belediye ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Burdur'daki zemin kayması sonucu çöküntü meydana gelen sokağın çevresindeki bazı evlerde hasar oluşmasına ilişkin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri bölgede inceleme yaparak açıklamada bulundu.

Burdur'daki zemin kayması sonucu çöküntü meydana gelen sokağın çevresindeki bazı evlerde hasar oluşmasına ilişkin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri bölgede inceleme yaparak açıklamada bulundu.