Burdur-Fethiye Yolu'nda Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Burdur-Fethiye kara yolu, Hacılar Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni, yolun tek şeride düşmesi ve aracın kontrolden çıkması olarak belirlendi. Hacılar Köyü Muhtarı, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasını ve trafiğe açılmasını istedi.
Olayın Detayları
Olay saat 23.15 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu, Hacılar Köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Yağız (34) idaresindeki ticari araç, yolun tek şeride düştüğü yerde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve bir ağaca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Yağız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hacılar Köyü Muhtarı'nın Açıklamaları
Hacılar Köyü Muhtarı Ramazan Öztürk, uzun süredir devam eden yol yapım çalışmalarının neden olduğu kazaların arttığını belirtti. Öztürk, yolun tamamlanmasını ve trafiğe açılmasını talep etti.
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