Burdur-Fethiye Yolu'nda Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Olay saat 23.15 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu, Hacılar Köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Yağız (34) idaresindeki ticari araç, yolun tek şeride düştüğü yerde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve bir ağaca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Yağız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hacılar Köyü Muhtarı'nın Açıklamaları

Hacılar Köyü Muhtarı Ramazan Öztürk, uzun süredir devam eden yol yapım çalışmalarının neden olduğu kazaların arttığını belirtti. Öztürk, yolun tamamlanmasını ve trafiğe açılmasını talep etti.