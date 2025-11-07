Burdur Gölhisar’da 1 Aydır Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, yaklaşık 1 aydır haber alınamayan 45 yaşındaki Nurşen Çelik, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayın Detayları

Olay, saat 17.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan Nurşen Çelik'ten yaklaşık bir aydır haber alamayan yakınları, bugün evine geldi. Kapının kilitli olması üzerine yakınlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde Çelik’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Otopsi ve Soruşturma

Yapılan incelemenin ardından Çelik’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na götürüldü. Ölüm nedeninin kesinleşmesi otopsi sonuçlarına bağlı olacak. Çelik’in 1 ay önce ayağının kırıldığı ve bu sebeple evden çıkamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

