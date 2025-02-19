Burdur Gölhisar Gölü'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Gölhisar Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:07
Burdur Gölhisar Gölü'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur Gölhisar Gölü'nde Yangın Kontrol Altında

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Gölhisar Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın Detayları

Uylupınar köyünde meydana gelen yangın, yerel halk tarafından bildirildi. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, Gölhisar, Tefenni, Söğüt, Altınyayla, Karamanlı ve Yusufça belediyelerine ait 17 itfaiye aracının yanı sıra 10 jandarma ekibi ve toplam 100 personel ile müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 50 hektarlık bir sazlık alanı etkiledi ve ekipler tarafından kontrol altına alındı. Ayrıca, göl kenarındaki Yamadı köyünde bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, sazlık alanı drone ve foto kapanlarla sürekli olarak izlemeye almış durumdadır.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangına, Gölhisar, Tefenni, Söğüt, Altınyayla, Karamanlı, Yusufça belediyeleri, orman işletme şefliklerine ait 17 itfaiye-arazöz, 10 jandarma ekibi ve 100 personelle müdahale edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangına, Gölhisar, Tefenni, Söğüt, Altınyayla, Karamanlı, Yusufça belediyeleri, orman işletme şefliklerine ait 17 itfaiye-arazöz, 10 jandarma ekibi ve 100 personelle müdahale edildi.

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