Burdur Gölü Kuruyor: Son 50 Yılda Hacminin Yarısını Kaybetti

Uzmanlar iklim ve insan etkisini işaret ediyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin düzenlediği Burdur Gölü Bilimsel Çalıştayında uzmanlar, Göller Yöresi'ndeki Burdur Gölü üzerinde yaptıkları incelemelerin sonuçlarını paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde göldeki kurumanın başlıca nedenleri arasında iklim değişikliği ve yoğun su kullanımı öne çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Koşun, iklimsel veriler, insan kaynaklı tahribatlar, gölü besleyen derelerin önünün kesilmesi ve kontrolsüz sondajların su seviyesindeki düşüşte etkili olduğunu vurguladı.

Koşun, bölgedeki göllerin jeolojik bağlarına dikkat çekerek Burdur, Yarışlı ve Salda göllerinin birbirine bağlı olduğunu, Burdur Gölü'ndeki tahribatın diğer göller üzerinde de dolaylı etkisi bulunduğunu belirtti. Prof. Koşun, 'Gölün son 50 yılına baktığımızda su seviyesinde yaklaşık 20 metre düşüş var. Su alanına baktığımızda yine son 50 yılda büyük oranda küçülme yaşandığını görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İskender Gülle (Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürü) ise yalnızca Burdur'un değil, Beyşehir, Eğirdir ve Salda göllerinin de iklim krizinden etkilenme riski taşıdığını söyledi. Gülle, tüm göllerin kritik noktada olduğuna dikkat çekti.

Gülle, 1960'lı yıllarda Burdur'da adı geçen 14 sulak alan olduğuna işaret ederek, 2000'li yıllarda yoğun su kullanımı ve tarım alanı açmak amacıyla bu sulak alanların birçoğunun kurutulduğunu kaydetti. 2000'li yıllardan sonra bilinçli kurutma olmasa da dolaylı su kullanımı ve 2018'de hissedilmeye başlanan iklim değişikliğinin etkileriyle göllerin risk altında olduğunu belirtti.

Yapılan ölçümlere göre Burdur Gölü, son 50 yıldaki hacim ve alanının yaklaşık yarısını kaybetti. Uzmanlar, acil su yönetimi tedbirleri ve koruma politikalarının uygulanmasının önemine dikkat çekiyor.

