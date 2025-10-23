Burdur Gölü'nde 600 Hektarlık Rehabilitasyon Projesi Başladı

BAKA destekli proje ile Burdur Gölü çevresindeki yaklaşık 600 hektar, kuraklığa dayanıklı bitkilerle ekolojik ve ekonomik açıdan rehabilite edilecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 12:15
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) Teknik Destek Programı kapsamında, Burdur Gölü Kuraklığa Dayanıklı Bitkilerde Ekolojik Restorasyon ve Toprak Rehabilitasyonu projesi hayata geçirildi. Proje; Burdur ve Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri ile göl havzasındaki kamu kurumları, üniversiteler ve diğer paydaşların katılımıyla yürütülüyor.

Projenin amacı ve kapsamı

Yaklaşık 600 hektar alanda uygulanacak çalışmanın temel hedefleri arasında toz taşınımını önlemek, tuzlu toprakta yetişebilen bitkileri tespit etmek, iklim değişikliği değerlendirmesi ile kuraklığa dayanıklı bitkileri belirlemek ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak ekonomik değeri yüksek ürünler elde etmek bulunuyor.

Analiz ve yöntem

Çalışmada uluslararası örnek teşkil eden Aral Gölü deneyimlerinden faydalanılacak. Şu anda analiz safhasına geçilmiş olup, toprak ve su kaynaklarının niteliğini belirlemek üzere 49 farklı numune temin edildi. Analiz sonuçlarına göre, bilim insanları ve uzmanların katılımıyla hangi bitkisel ürün deseninin kullanılacağı belirlenecek.

Beklenen etkiler

Uzun yıllardır göl çevresinde gözlenen toz taşınımı ve partikül kökenli hava kirliliği; yüzey stabilizasyonu ve bitkisel örtü rehabilitasyonu ile önemli ölçüde azaltılacak. Rehabilitasyon çalışmalarıyla çorak ve boz görünümdeki kuruyan göl sahası yeniden yeşil bir peyzaj karakterine kavuşturulacak.

Seçilecek tuzluluğa ve kuraklığa dayanıklı bitki türleri sayesinde toprağın su tutma kapasitesi ve biyolojik çeşitliliği artacak, erozyon riski düşürülecek. Proje hem görsel kaliteyi artıracak hem de alanın ekoturizm potansiyelini güçlendirecek.

Uzun vadeli hedef

Proje, çevresel kirliliğin önlenmesine katkı sunmanın yanı sıra Burdur Gölü ekosisteminin doğal döngüsüne dönüşünü sağlamayı ve bölge için uzun vadeli bir sürdürülebilirlik modeli oluşturmayı hedefliyor.

