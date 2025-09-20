Burdur Gölü'nde Dünya Temizlik Günü: 60 gönüllü 30 torba çöp topladı

Let's Do It Türkiye öncülüğünde Burdur Gölü çevresinde 60 gönüllü 30 torba atık toplayarak çevreyi temizledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:44
Gönüllüler, kuraklıkla suyu azalan göl çevresini atıklardan arındırdı

Let's Do It Türkiye öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, Halk Plajı'nda bir araya gelen Yeşilay ve TEMA Vakfı üyeleri, Burdur Belediyesi ile Gençlik Merkezi ekipleri, gönüllüler ve çocuklar, kuraklık nedeniyle suyu azalan Burdur Gölü kenarında temizlik yaptı.

Etkinlikte yaklaşık 60 gönüllü, kıyıda biriken izmaritleri, cam şişeleri, gıda ambalajlarını ve diğer katı atıkları toplayarak toplam 30 torba çöp elde etti. Gözlemlere göre en fazla atık grubu plastik oldu.

Let's Do It Türkiye Bölge Koordinatörü Mustafa Beydilli, etkinliği seçmelerinin nedenini halkı bilinçlendirmek olarak açıkladı ve şunları söyledi: "Kirlettiğimiz dünya da temizlediğimiz dünya da hepimizin. O yüzden ne kadar dikkat edersek, gelecek nesillere temiz dünya bırakırsak hepimiz için o kadar iyi olur."

Katılımcılar, bölgedeki temizlik çalışmalarının düzenli hale getirilmesi ve atıkların azaltılmasına yönelik farkındalık kampanyalarının önemine vurgu yaptı. Etkinlik, Burdur Gölü çevresinin korunması için atılan somut adımlardan biri olarak kayda geçti.

Kuruma tehdidi altında bulunan Burdur Gölü'nün çevresinde gönüllülerce temizlik yapıldı. Halk Plajı'nda gerçekleşen çöp toplama etkinliğinde, yaklaşık 60 gönüllü 30 torba çöp topladı.

