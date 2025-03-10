Burdur İl Halk Kütüphanesi, Dünyanın En İyi 7 Kütüphanesi Arasında

Burdur İl Halk Kütüphanesi'nden Küresel Başarı

Burdur İl Halk Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Çevre, Sürdürülebilir ve Kütüphaneler Grubu tarafından düzenlenen 10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli Projeler" kategorisinde dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına girdi.

Sürdürülebilirlikte Öncü Uygulamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgilere göre, Burdur İl Halk Kütüphanesi, sürdürülebilirlik ve yenilikçi uygulamaları ile uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atmıştır. Kütüphane, Aralık 2024'te devreye aldığı 50 kilovat gücündeki güneş enerjisi sistemi sayesinde yıllık elektrik ihtiyacının %27-30'unu karşılayarak, doğaya 460 ağacın sağladığı oksijen miktarı kadar katkı sunmaktadır.

Geleceğe Yönelik Planlar

Kütüphane, güneş enerjisi kapasitesini 80 kilovata çıkarmayı hedefleyerek çevresel etkisini daha da artırmayı planlıyor. Ayrıca, %20 daha az enerji tüketen LED aydınlatmalar ve su ihtiyacının %30'unu karşılayan yağmur suyu toplama sistemi gibi yenilikçi projelere imza atmaktadır.

Toplum Bilincini Artıran Etkinlikler

Burdur İl Halk Kütüphanesi, 2024 yılı boyunca düzenlediği 605 ekolojik etkinlik ile 35 bin 174 katılımcıya ulaşmıştır. Geri dönüşüm atölyeleri ve interaktif eğitimlerle toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen kütüphane, çevreci ulaşımı teşvik eden bisiklet park alanları da oluşturarak fark yaratıyor.

Hedef İlk 3

Kütüphane, Nisan ayında yapılacak olan final değerlendirmesinde ilk 3 kütüphane arasına girerek ödül kazanma hedefiyle mücadele edecek. Yenilikçi uygulamaları ve güçlü topluluk işbirlikleri ile Burdur İl Halk Kütüphanesi, dünya çapında örnek alınabilecek bir model oluşturmaya devam ediyor.

Çevre Dostu Yaklaşımlar Sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülke genelinde sürdürülebilirlik odaklı projelerle kütüphane hizmetlerini çevre dostu bir yaklaşımla dönüştürmeye kararlıdır. Yeni kütüphane binalarında enerji verimliliği, su tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konular esas alınmaktadır. Bu sayede, halk kütüphanelerinde doğa ve ekoloji bilincini artıran etkinliklerle topluma katkıda bulunulmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yenilikçi projeleri ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ile dünya çapında örnek oluşturma çabalarını sürdürmektedir.

Burdur İl Halk Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Çevre, Sürdürülebilir ve Kütüphaneler Grubunca (ENSULIB) düzenlenen 10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli Projeler" kategorisinde dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasında yer aldı.

Burdur İl Halk Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Çevre, Sürdürülebilir ve Kütüphaneler Grubunca (ENSULIB) düzenlenen 10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli Projeler" kategorisinde dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasında yer aldı.