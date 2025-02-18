Burdur Kemer'de Trajik Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Kemer ilçesinde bir traktör kazası, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 23:15
Burdur Kemer'de Trajik Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Trajik Traktör Kazası

Burdur'un Kemer ilçesinde, bir traktör kazası sonucu sürücü hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazada Hayatını Kaybeden Sürücü

Tarlasını traktörle tesviye ettiren yabancı uyruklu D.O, yapılan işlemi sosyal medya hesabından yayınlamak istedi. Bunun için cep telefonunun kamerasını açıp konuşmaya başlamıştı. Tam o sırada, arkasında çalışan traktörün devrildiğini gören D.O, paniğe kapılarak kaza yerine doğru koştu.

Görüntülerde, traktörün devrilme anı ve tarla sahibinin kaza yerine doğru koşarken telefonunu elinden düşürdüğü anlar yer almakta. Burdur Akçaören köyünde dün gerçekleşen kazada ise Şeref Deniz (61) idaresindeki 15 DU 398 plakalı traktör, tarlada yokuştan inerken devrildi. Ne yazık ki, sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

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