Burdur Şeker Fabrikası'nda 7 İşçi Karbonmonoksit Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Burdur Şeker Fabrikası'nda 7 işçi karbonmonoksit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:26
Burdur Şeker Fabrikası'nda 7 İşçi Karbonmonoksit Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Burdur Şeker Fabrikası'nda 7 işçi karbonmonoksit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi

Burdur'da Burdur Şeker Fabrikasında çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Söz konusu ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri fabrikaya yönlendirildi. Olayda karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekipleri tarafından alınarak Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, fabrikadaki inceleme ve çalışma ile olayın nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Burdur'da şeker fabrikasında çalışan 7 işçi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye...

Burdur'da şeker fabrikasında çalışan 7 işçi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fabrikaya AFAD ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Valiliği'nden İŞKUR ile 500 Kişilik TYP Alımı Başlıyor
2
Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
3
İzmir'de Planlı Su Kesintileri Ekim Ayında da Sürüyor
4
1990-2025 Türkiye Kuraklık Haritası: Alkazar'dan İnteraktif Platform
5
Astoria Grande 940 Yolcusuyla Amasra Limanı'na Demirledi
6
Antalya'da Dikenli İncir Üretimi Yaygınlaşıyor: Manavgat'tan Yurtiçi ve İhracat
7
Mustafa Yeneroğlu: Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Doğum Oranlarını Düşürdü

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam