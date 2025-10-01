Burdur Şeker Fabrikası'nda 7 İşçi Karbonmonoksit Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Burdur Şeker Fabrikası'nda 7 işçi karbonmonoksit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi

Burdur'da Burdur Şeker Fabrikasında çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Söz konusu ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri fabrikaya yönlendirildi. Olayda karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekipleri tarafından alınarak Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, fabrikadaki inceleme ve çalışma ile olayın nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

