Burdur Şeker Fabrikası'nda karbonmonoksit şüphesi: 7 işçi taburcu edildi

Burdur Şeker Fabrikası kireç ocağı bölümünde yaşanan olayda, karbonmonoksit gazından etkilendikleri şüphesiyle 7 işçi sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

Olay üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Hastanede gözlem ve tedavi altına alınan işçiler, sağlık durumlarının stabil olması üzerine tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kireç ocağı bölümünde gerçekleştirilen vana değişimi esnasında karbonmonoksit gazının ortaya çıktığı belirtilmiştir.

Valiliğin açıklaması

"Karbonmonoksit gazından 1 işçimiz etkilenmiş, 6 işçimiz ise tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak tahkikat başlatılmıştır."

Burdur'da şeker fabrikasında çalışan 7 işçi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fabrikaya AFAD ekipleri sevk edildi.