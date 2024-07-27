Burdur Valiliği'nden Salda Gölü İddialarına Cevap

Burdur Valiliği, Salda Gölü'ndeki İddialara Açıklık Getirdi

Son günlerde sosyal medyada yer alan Salda Gölü sahilinin kepçe ile tahrip edildiği yönündeki iddialara Burdur Valiliği'nden yanıt geldi. Açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir vatandaşın araçla yasak bir bölgeye girmesi üzerine idari ceza uygulanmış.

Olayın Detayları

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sahiline 21 Nisan tarihinde A.K. isimli bir yabancı uyruklu kişinin giriş yaptığı ve aracının çamura saplandığı tespit edildi. Bu kişi, jandarma ekiplerinden yardım talep etti. Ekipler, aracını mahsur kaldığı yerden kurtardı. Cezai İşlem Uygulandı

Burdur Valiliği, yasak bir bölgeye araçla girdiği için A.K.'ye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 2 bin 52 lira ceza kesildiğini duyurdu. Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu şahsa, yasak olan bölgeye araçla girmesi nedeniyle kabahatler kanununa aykırılıktan idari yaptırım kararı uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Sosyal medyada yayımlanan paylaşımlar, Salda Gölü sahilinin bir kısmında görülen araç lastiği izleri başta olmak üzere doğa tahribatı iddialarını gündeme getirmişti. Valilik, konu hakkında açıklama yaparak doğru bilgileri kamuoyuyla paylaştı.