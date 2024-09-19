Burdur ve Karabük'te Yeni İdare Mahkemeleri Kuruluyor

Burdur ve Karabük'te İdare Mahkemesi Kuruluyor

Adalet Bakanlığı, önemli bir gelişmeye imza atarak Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasına yönelik karar aldı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın Detayları

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesi Kurulması ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi konusundaki kararı çerçevesinde, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine dayanarak yeni mahkemelerin kurulması uygun görüldü.

Bakanlıkların Onayı Alındı

İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının olumlu görüşlerinin alınması sonrasında, Burdur İdare Mahkemesi yargı çevresinin Burdur olarak belirlenirken, Karabük İdare Mahkemesi için de yargı çevresinin Karabük olarak tanımlandığı belirtildi.

Yeni mahkemelerin kurulumu, bölge halkının yargı hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını sağlayacak.