Burdur Yeşilova'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangın: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Burdur'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangın: Yaşlı Çift Öldü

Olayın Detayları

Burdur'un Yeşilova ilçesi Güney Köyü'nde, sabah saatlerinde çıkan yangında üzücü bir can kaybı yaşandı. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Evde bulunan Şerife Boz (88) ve Durmuş Boz (94) çiftine ait yapıda, yangının elektrikli sobadan çıktığı sanılıyor. Yangın sırasında çift evde mahsur kaldı.

Müdahale ve Sonrası

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında evde yaşlı çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemelerin ardından çiftin cenazeleri Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma

Yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Evde ve olay yerinde devam eden incelemeler sonucunda yangının kesin çıkış nedeni belirlenecek.

