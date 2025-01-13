Burhan'dan HDK Uyarısı: 'Savaş Durmayacak'

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, HDK'ye destek kesilmediği sürece savaşın durmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:32
Burhan'dan HDK Uyarısı: 'Savaş Durmayacak'

Burhan'dan HDK Uyarısı: 'Savaş Durmayacak'

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Burhan, HDK'nin sivil tesislerden ve vatandaşların evlerinden çekilmediği sürece savaşın durmayacağını belirtti.

Burhan, Batı Afrika turu kapsamında ziyarette bulunduğu Gine Bissau'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "HDK'ye siyasi ve askeri destek veren ülkelerin desteğini kesmediği sürece bu durumun devam edeceğini" ifade etti.

Egemenlik Konseyinden gelen açıklamalara göre, Burhan, Sudan'ın diğer ülkelerle ilişkilerinin, bu ülkelerin HDK'ye karşı yürütülen savaştaki tutumlarına dayanacağını kaydetti. "Bu milis (HDK), sivil tesislerden ve vatandaşların evlerinden çekilmediği sürece savaş durmayacaktır" diyen Burhan, dünya genelinin HDK'nın vatandaşlara karşı işlediği savaş suçları ve soykırım konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.

Burhan ayrıca, Sudan'ın çok taraflı bir savaşla karşı karşıya olduğuna ve devlet altyapısının tahrip edildiğine dikkat çekti. "Paralı savaşçılar ve Hızlı Destek milisleri, halkımıza karşı sistematik suçlar işlemektedir," şeklinde konuştu.

Sudan halkının müzakereleri reddettiğini ve HDK'nin ülkenin geleceğinde yer almasını istemediğini belirten Burhan, Afrika'nın iç sorunlarının kendi sınırları içinde çözülmesi ve dış yardım almaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ise ülkesinin, Sudan'daki savaşı durdurma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Embalo, Sudan'ın güvenlik ve istikrara kavuşmasını umduğunu dile getirdi.

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