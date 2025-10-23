Burhan Doğançay 'Fısıldayan Duvarlar' ile Yıldız Holding'de anıldı

Yıldız Holding, Burhan Doğançay'ı "Fısıldayan Duvarlar" ile andı

Yıldız Holding, ressam ve fotoğraf sanatçısı Burhan Doğançay'ın yaşam öyküsünü konu alan Fısıldayan Duvarlar belgeseline ilişkin özel bir söyleşi düzenledi. Etkinlik, şirketin Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirildi.

Söyleşi ve katılımcılar

Etkinlik, Yıldızlı Sohbetler: Fısıldayan Duvarlar ile Sanatın İzinde başlığıyla düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Atıf Bir'in üstlendiği söyleşide belgeselin senaristi ve yönetmeni Eylem Kaftan ile Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran, sanatçının ilham dolu yaşamını ve belgeselin perde arkasını katılımcılarla paylaştı. Programda belgeselden kesitler de izlendi.

Doğançay'ın sanat yolculuğu

Söyleşide, 1929'da İstanbul'da doğan Burhan Doğançay'ın hukuk eğitimi almasına rağmen resme yönelmesi, New York'ta duvar motifleri çizerek başladığı kariyeri ve fotoğraf sanatına ilgisi ele alındı. Katılımcılar, Doğançay'ın Türkiye ve dünya sanat sahnesindeki etkisine dair ayrıntılar paylaştı.

Koleksiyon, eserler ve sergi bilgisi

Etkinlik sırasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Doğançay'ın ünlü eseri Mavi Senfoni'nin Yıldız Holding koleksiyonuna katılma hikâyesini anlattı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü, koleksiyonda yaklaşık 2 bin eser bulunduğunu ve Türk çağdaş sanatının ustalarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Tütüncü, koleksiyondaki eserleri yıl boyunca Üsküdar'daki merkezde sergilediklerini vurgulayarak, "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışıyla sanatı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Yıldız Holding'in koleksiyonunda Doğançay'a ait 23 eser bulunuyor; ayrıca sanatçının imzasını taşıyan 3 eser pladis'in Londra ofisinde sergileniyor. Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki Burhan Doğançay seçkisi, Üsküdar Çamlıca Kampüsü'ndeki sergi salonunda 17 Kasım'a kadar randevu alınarak ziyaret edilebilecek.

