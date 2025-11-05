Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri törenle verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri’ni mezar başı anma ve törenle verdi; ödül alan gazeteciler açıklandı.

Tören ve anma

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, önceki başkanlarından Burhan Feleki ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödüllerini kazanan gazetecilere düzenlenen törenle sundu.

Töreni TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş sundu. Açılış konuşmasını yapan TGC Genel Başkanı Vahap Munyar şu ifadeleri kullandı:

"Burhan Felek politikadan spora dek geniş bir yelpazede yazdığı yazılarda ustalığını kanıtlamış değerli bir yazar ve gazeteciydi. Başkanlığı döneminde Türk siyasi yaşamındaki çalkantılar ve darbeler gazeteciliği de çok etkiledi. Burhan Felek ise bu zor yıllarda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni yaşatmak, geliştirmek ve kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla önemli hizmetler verdi."

Okşan Atasoy’un anıları

TGC’nin kıdemli üyelerinden ve Burhan Felek’in yeğeni Okşan Atasoy, Felek’in az bilinen yönlerine dikkat çekti. Atasoy konuşmasında Burhan Felek’in 72 yıl süren yazarlık hayatına, sporculuk ve hakemlik dönemine, fotoğrafçılık ve metal oymacılığı ilgisine, Sinop Cezaevi’ndeki dönemine ve Sedat Simavi ile birlikte ilk filmlerden birini çekmelerine değindi. Atasoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burhan Felek köşe yazısı alanından Türkiye ve dünyada bu kadar uzun süre yazı yazan tek kişi. Tam 72 yıl yazı yazdı. Gençlik döneminde Anadolu Spor Kulübünü kuruyor. Uzun yıllar futbol oynuyor. Sonra hakemlik yapıyor. Orta Oyunlarında rol alıyor. Fotoğrafçılık zaten özel ilgi alanı, bir fotoğraf kitabı hazırlayıp yayınlıyor. Metal oymacılıkla ilgileniyor. Sinop Cezaevi’nde kabadayılarla, katillerle kaldığı bir dönem de var. Sedat Simavi ile birlikte ülkenin ilk filmlerinden birini çekiyorlar. Sedat Simavi yapımcı, Burhan Felek ise filmin yönetmeni oluyor. Mizah yazıları ile dikkat çekiyor. Her yazısını bir fıkra ile bitiriyor. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü alan değerli tüm meslektaşlarımı kutluyorum."

Ödül sahipleri

Bu yıl Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Ahmet Abakay, Ahmet Tan, Ahmet Tanyolaç, Bengül Erdamar, Demir Feyizoğlu, Erdoğan Karslıoğlu, Faik Akın, Faruk Bayhan, Feridun Büyükavcı, Güman Birincioğlu, Güray Bursalı, Haluk Şahin, Haşmet Yavuz, İhsan Mungan, İnci Süer, Kadir Sabuncuoğlu, Kemal Kazaz, Kemal Özkan, Konur Ertop, Mehmet Bican, Mehmet Turan Akköprülü, Mehmet Yaşin, Müveddet Kalaycı, Nur İçözü, Orhan Apaydın, Rafet Ballı, Rıza Zelyut, Turgut Güngör ve Yazgülü Aldoğan’a verildi.

Ayrıca, 2020 yılında Covit salgını nedeniyle ödüllerini törenle alamayan isimler arasında bulunan Alev Anakök, Engin Aktel, Erkan Özmen, Fahri Kaytaz, Faik Kaptan, Faruk Zabcı (vefat 2024), Müveddet Anter, Nevin Akkaya, Olay Tan, Selahattin Duman (vefat 2021), Tufan Türenç (vefat 2022), Uğur Dündar, Yalvaç Ural, Yavuz Yücetürk ve Zafer Nuri Eraslan da ödüllerini tekrar aldı.

Öte yandan, Erzurumlu gazeteci Kadir Sabuncuogluna ödülünü gazeteci ve televizyoncu Namik Kocak verdi.

Tören, Burhan Felek’in anısına yapılan konuşmalar ve ödül sahiplerinin takdimiyle sona erdi.

