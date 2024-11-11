Burhan: HDK'nın Suçları, İsrail'in Suçlarından Daha Az Tehlikeli Değil

Burhan, HDK'nin İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, ülkesindeki çatışmalar ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından işlenen suçları değerlendirdi.

Filistin Halkıyla Dayanışma Mesajı

Burhan, Sudan hükümeti ve halkının Filistin halkı ile "tam dayanışma içinde" olduğunu belirterek, Filistinlilerin Kudüs merkezli bağımsız bir devlet kurma yönündeki meşru mücadelelerine destek verdiklerini vurguladı. Ayrıca, bölgede kalıcı barışın, BMGK kararları doğrultusunda İsrail'in işgallerine son verilmeden sağlanamayacağını ifade etti.

HDK ile Çatışmaların Sıcak Gündemi

Burhan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da yaşanan ordu-HDK çatışmalarının, askeri reform ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını hatırlattı. Bu çatışmalar sonucu ülke, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizlerinden birisine sahne oldu.

Bilanço Çarpıcı!

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu savaşın sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti; 11 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyon kişiye insani yardım gerektiği bildiriliyor.

Uluslararası Hukuka Açılan Meydan Okuma

Burhan, HDK'nın Sudan devletini yok etmeyi, halkını aç bırakmayı ve yerinden etmeyi hedefleyen eylemlerinin, uluslararası insancıl hukuka açıkça meydan okuduğunu belirtti. "Bu isyancı milislerin işlediği suçlar, İsrail işgal güçlerinin Gazze ve Lübnan'daki suçlarından daha az tehlikeli değildir" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.