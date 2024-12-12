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Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Olarak Atandı

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:28
Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Olarak Atandı

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, yeni bir görevlendirme ile Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanmıştır. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini resmi olarak tebliğ etmiştir.

Şam'daki Türk Büyükelçiliği, Suriye'nin Ravda Meyda bölgesinde, diplomatik misyonların yoğunlukta olduğu bir alanda bulunmaktadır. Ancak, rejimin barışçıl göstericilere yönelik şiddet hamleleri sonrasında, elçilik günlük faaliyetlerini 26 Mart 2012 tarihinde durdurmuştur. Bu kararın ardından, büyükelçilik çalışanları ve aileleri Türkiye'ye dönüş yapmışlardır.

Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu ise hizmetlerine devam etmiştir. Burhan Köroğlu’nun yeni görevi, Türkiye'nin Suriye'deki diplomatik ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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