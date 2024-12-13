Burhan, Türkiye'nin Sudan'da Savaşın Durdurulmasında Rol Oynamasını Destekledi

Burhan, Türkiye'nin Rolünü Memnuniyetle Karşıladı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede 20 aydır süregelen savaşın durdurulması için Türkiye’nin her türlü rolünü memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Erdoğan ile Önemli Görüşme

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguladığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'a olan desteklerini sürdüreceğini bildirirken, Türk Hava Yolları(THY)’nın Sudan’a seferlerinin yakın zamanda başlayacağını da duyurdu.

Diplomatik ve Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, tarım ve madencilik alanlarında işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Arabuluculuk Teklifi

Türkiye'nin, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) arasında güvenlik ve barışın sağlanmasına yönelik arabuluculuk yapma konusunda istekli olduğu ifade edildi.

Burhan'dan Türkiye'ye Teşekkür

Burhan, Türkiye'nin Sudan'a olan desteğini övgüyle karşıladı ve bölgede barış ile istikrarın sağlanması için gösterdiği çabaları takdir etti. Ayrıca, Sudan halkının tercihlerine duyduğu güveni dile getirerek, Erdoğan ve hükümetinin destek politikalarını övgüyle belirtti.

Sonuç olarak, Sudan'da süregelen ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin rolü büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.