Burhan ve Goita: Sudan-Mali İlişkileri Güçleniyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Mali Devlet Başkanı Goita ile ilişkileri geliştirme konusunda önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 23:46
Burhan ve Goita: Sudan-Mali İlişkileri Güçleniyor

Burhan ve Goita: Sudan-Mali İlişkileri Güçleniyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile gerçekleştirdiği görüşmelerle iki ülke arasındaki tarihi bağları pekiştirmeyi amaçlıyor.

Bamako'da resmi bir törenle karşılanan Burhan, Goita ile baş başa ve heyetler arası müzakerelerde bulundu. Görüşmelerde, iki lider, ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin desteklenmesi hususunda mutabık kaldılar.

Burhan, Sudan'ın Mali ile olan tarihi ilişkilerine vurgu yaparak, bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Afrika ülkelerinin ortak bir kaderle birbirine bağlı olduğunu ve bu nedenle dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Goita ise, Sudan ile olan tarihi ilişkilere atıfta bulunarak, daha önce 18 aydan fazla bir süre Sudan'da bulunduğunu dile getirdi. Goita, Mali'nin Sudan'a yönelik desteklerinin çok değerli olduğunu ve bu desteklerin tarihe geçeceğini belirtti.

Bölgesel güvenlik konularına da değinen Goita, Sudan'ın güvenliğine yönelik saldırılara karşı kesin bir destek verdiklerini ifade ederek, "Sudan'ın güvenliği ve istikrarına karşı faaliyet gösterenlerin, ülkenin geniş kaynaklarına göz diken düşmanlar olduğunu biliyoruz" dedi.

Goita, Sudan ile terörist gruplarla mücadele noktasında da işbirliği yapılması gerektiğini dile getirerek, Balkanlardaki güvenlik ve istikrarı tehdit eden terörist gruplar ve paralı savaşçılar için güçlerin birleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, Sudan'ın savunma sanayi alanındaki potansiyeline vurgu yaparak, Mali'nin de Sudan ile birçok alanda tecrübe paylaşımı yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan (solda), Mali Devlet Başkanı Assimi Goita...

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan (solda), Mali Devlet Başkanı Assimi Goita (sağda) ile bir başkent Bamako'da bir araya geldi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan (solda), Mali Devlet Başkanı Assimi Goita...

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan (solda), Mali Devlet Başkanı Assimi Goita (sağda) ile bir başkent Bamako'da bir araya geldi.

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