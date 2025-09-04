DOLAR
Burhanettin Duran'dan Milli Takımlara Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Erkek Basketbol, A Milli Kadın Voleybol ve A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:33
Burhanettin Duran'dan Milli Takımlara Tebrik

Burhanettin Duran'dan Milli Takımlara Tebrik

İletişim Başkanı tebrik mesajını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önce 12 Dev Adam'dan Avrupa Şampiyonası son 16 başarısı, sonra Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası yarı final başarısı, şimdi de Dünya Kupası Elemeleri'nde Bizim Çocuklar'dan hepimizi gururlandıran iyi bir başlangıç. Sonu final olsun, finalin adı Türkiye olsun. Tebrikler Bizim Çocuklar."

