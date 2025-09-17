Burhanettin Duran: Gazze 'İnsanlığın Turnusol Testi' — Kudüs ve İsrail Eleştirisi

Burhanettin Duran: Gazze "İnsanlığın Turnusol Testi" Panelinde Konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"nde yaptığı konuşmada, İsrail rejiminin Gazze'deki saldırılarını sert ifadelerle eleştirdi.

Paneldeki Açış Konuşması ve Suçlamalar

Duran, konuşmasında İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmünü ve işgalini on yıllardır sürdürdüğünü, uluslararası hukuku, teamülleri ve insani değerleri çiğneyerek "topyekûn bir katliam" gerçekleştirdiğini söyledi. Gazze'nin "okulları, hastaneleri, kutsal mekanları yerle bir ettiği"ni belirten Duran, "7 Ekim 2023'ten bu yana, Netanyahu ve katliam şebekesi, 64 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 150 bin kişinin yaralanmasına neden oldu ve 2 milyona yakın insanı da zorla yerinden etti. Yardım dağıtım noktalarında masum insanlara defalarca ateş açtı ve açlığı bir soykırım aracı olarak kullandı." ifadelerini kullandı.

Duran, İsrail'in "Filistinli bebeklerin kundaklarını kefene dönüştürdüğünü" vurgulayarak bu gidişatın tüm insanlığı derinden yaraladığını söyledi ve "Soykırım uygulamaları ve zorbalıklarıyla İsrail'in insanlığı sınamadığı bir alan kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel Yayılma ve Son Saldırılar

İsrail'in bölge ülkelerine yönelik müdahaleleri ve son olarak Katar'daki heyete yönelik saldırıya dikkat çeken Duran, bu adımların krizi genişletme amaçlı olduğunu belirtti ve "Uyguladığı soykırım ve yayılmacılıkla küresel ve bölgesel barış için bir tehdit olan bu yapı karşısında uluslararası toplum artık harekete geçmek zorundadır." dedi.

"Dünyanın artık bir İsrail sorunu var"

Duran, "Dünyanın artık bir İsrail sorunu olduğunu" söyleyerek İsrail rejimini "uluslararası hukukun üzerinde hoyratça tepinen, düzenden değil kaostan beslenen" bir yapı olarak tanımladı.

Türkiye'nin Diplomasi ve İnsani Yardım Çalışmaları

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin ve Gazze'nin yanında yer aldığını vurgulayan Duran, önceliklerin kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti olduğunu belirtti. Duran, Erdoğan'ın uluslararası platformlarda Gazze'yi merkeze aldığına dikkat çekti.

İnsani yardımlara ilişkin olarak Duran, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumların sahada seferber olduğunu ve "yaklaşık 2 yıldır süren bu soykırımda, Türkiye olarak Gazze'ye 100 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdık" bilgisini paylaştı. Ayrıca Türkiye'nin UNRWA desteğinin 40 milyon doları aştığını söyledi, ancak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında "hala ciddi engeller" bulunduğunu vurguladı.

İletişim, Medya ve Dezenformasyonla Mücadele

Duran, Türkiye'nin iletişim cephesindeki çalışmalarını anlatarak "Söz konusu Gazze ise, Kudüs ise bu artık bir sızı değil, bir sancıdır, bir kalp ağrısıdır" ifadeleriyle mücadelenin ahlaki boyutuna vurgu yaptı. Dünya vicdanında İsrail aleyhine büyüyen bir tepki olduğunu belirtti ve "Küresel vicdanda İsrail çoktan mahkum oldu" dedi.

Türk medyasının uğraşlarını aktaran Duran, TRT, Anadolu Ajansı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetleri örneklerle paylaştı: "TRT Haber, 20 binin üzerinde Gazze haberini ekrana taşırken, TRT World yayınlarının yüzde 50'den fazlasını Filistin ve Gazze'ye ayırmıştır. Anadolu Ajansımız da bölgeden 13 farklı dilde yaklaşık 144 bin haber geçmiştir." Ayrıca kitap, fotoğraf ve video arşivlerinin hem kamu vicdanına sunulduğunu hem de uluslararası mahkemelerde delil olarak yer aldığını açıkladı.

Duran, aynı zamanda İsrail'in dezenformasyon ve dijital baskı uygulamalarına dikkat çekti: "Medya araçlarını ve dijital ortamı büyük ölçüde kontrol altında tutan güç, izinsiz topladığı verileri analiz ederek bireyleri, kendi biçimlendirdiği içeriklere yönlendirmektedir. Bu yolla... İsrail'in bir savaş suçlusu olduğu gerçeği algoritmik olarak sansürlenmektedir."

Küresel Medya Alanı ve Hakikat Mücadelesi

Duran, küresel medya alanını "hakikat mücadelesinin bir cephesi" olarak gördüklerini belirterek iletişim ekosistemini güçlendirdiklerini söyledi. Dünya genelinde protesto ve sivil inisiyatiflerin Filistin'e destek verdiğini, Türkiye'nin ise tüm kesimleriyle Filistin davasında kenetlendiğini ifade etti.

Kudüs Vurgusu ve Son Çağrı

Kudüs'e ilişkin konuşmasında Duran, "Kim ki bu şehri zorla ele geçirip halkına zulmetmiş, camilerine ve kiliselerine saldırmışsa Kudüs'ün uzun tarihinde lanetle anılan bir ayrıntı haline gelmiştir. Bu mübarek şehir, 'Sadece benimdir' diyen nice ihtiraslı ve kibirli karakterlerin en büyük hezimetine sahne olmuştur." sözlerini kullandı.

Konuşmasını Türkiye'nin tutumunu teyit ederek sürdüren Duran, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zulmü asla meşru görmeyecek, normalleştirmeyecek ve yakın bir gelecekte hesabının sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz." dedi ve uluslararası toplumu Gazze'de yaşananlara "dur" demeye çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"ne katıldı.