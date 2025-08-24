Burhanettin Duran: İstanbul Boğazı Geçit Töreni Mavi Vatan Mesajı

İletişim Başkanı Duran, Zafer Haftası'ndaki gösterinin savunma gücünü ve tarihsel bağları vurguladığını söyledi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine ilişkin açıklama yaptı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, geçit töreninin Türk Silahlı Kuvvetlerinin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Paylaşımında Duran, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam..."

Duran, ayrıca "Donanmanın görkemli geçişinin, Türkiye'nin savunma gücünün ulaştığı seviyeyi ve Mavi Vatan'a sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini" belirtti.

Konuşmasında Savarona'ya da değinen Duran, "Milletimizin tarihi hafızasında müstesna bir yere sahip olan Savarona'nın da yeniden denizlere kavuşması, geçmişimizle bağımızı tazeleyen ve gururumuzu artıran bir sembol olmuştur. Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam edecektir. Zafer Haftamız şimdiden kutlu olsun." ifadelerini kullandı.