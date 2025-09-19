Burhanettin Duran: TEKNOFEST 'Bir Olimpiyat' Haline Geldi

Ziyaret ve değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST'i ziyaret etti.

"TEKNOFEST sadece bizim komşularımız ya da bölgemizden değil, tüm dünyadan takip edilen çok önemli bir festival oldu, bir olimpiyat oldu. Daha nice..."

Duran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinliği ziyaret etti ve organizasyonun uluslararası alandaki önemine vurgu yaptı.

Haberde ayrıca Anadolu Ajansı ifadesi yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sol 3), TEKNOFEST'te yer alan Tarım Teknolojileri Kümelenmesini (TÜME) gezerek, ürünlere ilişkin bilgi aldı.