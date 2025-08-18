Burkina Faso, BM Koordinatörü Carol Flore Smereczniak’ı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Hükümetten Rapora Sert Tepki: Kanıt Yokluğu ve Saygısızlık İddiası

Burkina Faso hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve Burkina Faso'da Çocuklar ve Silahlı Çatışma başlıklı raporda görev alan BM Ülke Koordinatörü Carol Flore Smereczniak'ı 'istenmeyen kişi' ilan etti.

Hükümet açıklamasında, Smereczniak'ın eş başkanlık yaptığı görev gücünün hazırladığı raporda çocuklara karşı ciddi ihlaller olduğu iddialarına yer verildiği, raporda Burkina Faso güvenlik güçleri ile teröristlerin aynı kategoride değerlendirildiği ve güvenlik güçlerine yönelik temelsiz ifadelere yer verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iddiaları destekleyecek herhangi bir soruşturma raporu veya mahkeme kararına dayanılmadığı vurgulandı.

Hükümet, BM raporunun hazırlanmasında Burkina Faso makamlarının ve ilgili kurumların hiçbir şekilde dahil edilmediğini ve sonuçlar hakkında bilgilendirilmediğini belirterek bunun Burkina Faso makamlarına yönelik bir saygısızlık ve öfke kaynağı olduğunu dile getirdi.

Açıklamada raporun nesnel kaynak, kanıt veya gerekçeden yoksun olduğu ve ciddi, yanlış bilgiler içerdiği kaydedildi.

Bu gerekçelerle hükümet, BM Burkina Faso Ülke Koordinatörü Smereczniak'ı artık 'güvenilir bir muhatap' olarak görmediğini duyurdu.

Öte yandan hükümet, BM'ye bağlılığını vurgulayarak samimi şekilde görev yapan BM temsilcileri ve ülke ekipleriyle işbirliğine devam edeceklerini belirtti.