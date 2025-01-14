Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore'den Macron'a Sert Tepki: 'Afrikalıları Aşağıladı'

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore'den Macron'a Sert Tepki

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrikalı liderler hakkında sarf ettiği sözlerin "aşağılayıcı" olduğunu belirtti.

Macron'un İfadelerine Yanıt

Yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada Traore, Macron'un "Afrikalı liderlerin, Fransa'ya teşekkür etmeyi unuttukları" yönündeki ifadelerine yanıt vererek, "(Macron) Tüm Afrikalıları aşağıladı. Bu beyefendi, Afrika'yı ve Afrikalıları işte böyle görüyor. Biz onun gözünde insan değiliz." dedi.

Macron'un Afrikalı liderlere "nankör" imasında bulunmasına da değinen Traore, "Eğer bu sömürgeci güçlerden uzaklaşmak istiyorsak, anlaşmaları feshetmemiz lazım. Nankör biri varsa o da kendisidir. Fransa bugün atalarımız sayesinde var. Bize dua etmeliler." şeklinde konuştu.

Macron'un Suçlamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 6 Ocak'ta Paris'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Afrika'daki askeri varlıkla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Macron, Fransa'nın Afrika'dan "çekilmediğini", aksine yeni bir düzenle yoluna devam ettiğini belirterek, "Ancak Afrikalı liderler bize bu konuda teşekkür etmeyi unuttu. Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmamış olsaydı bugün hiçbiri egemen bir devlet olamazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Afrika'da son yıllarda terörle mücadele için önemli çalışmalara imza attıklarını ve bu süreçte bazı ülkelerden ayrılma kararına vardıklarını vurguladı.

Senegal ve Çad'dan Gelen Tepkiler

Macron'un açıklamalarına yönelik tepkiler de gecikmedi. Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Senegal'deki Fransız üssünün kapatılmasına ilişkin kararın kendileri tarafından alındığını ifade ederek, "Senegal için bu iddia tamamen yanlış. Konu hakkında bugüne kadar hiçbir müzakere yapılmadı" dedi.

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah ise Fransız liderlerin Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Afrika halklarının, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa’ya yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman layıkıyla takdir edilmedi." diye konuştu.