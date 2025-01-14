Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore'den Macron'a Sert Tepki: 'Afrikalıları Aşağıladı'

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, Macron'un Afrikalı liderlere yönelik ifadelerini eleştirerek, 'Tüm Afrikalıları aşağıladı' dedi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:31
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore'den Macron'a Sert Tepki: 'Afrikalıları Aşağıladı'

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore'den Macron'a Sert Tepki

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrikalı liderler hakkında sarf ettiği sözlerin "aşağılayıcı" olduğunu belirtti.

Macron'un İfadelerine Yanıt

Yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada Traore, Macron'un "Afrikalı liderlerin, Fransa'ya teşekkür etmeyi unuttukları" yönündeki ifadelerine yanıt vererek, "(Macron) Tüm Afrikalıları aşağıladı. Bu beyefendi, Afrika'yı ve Afrikalıları işte böyle görüyor. Biz onun gözünde insan değiliz." dedi.

Macron'un Afrikalı liderlere "nankör" imasında bulunmasına da değinen Traore, "Eğer bu sömürgeci güçlerden uzaklaşmak istiyorsak, anlaşmaları feshetmemiz lazım. Nankör biri varsa o da kendisidir. Fransa bugün atalarımız sayesinde var. Bize dua etmeliler." şeklinde konuştu.

Macron'un Suçlamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 6 Ocak'ta Paris'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Afrika'daki askeri varlıkla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Macron, Fransa'nın Afrika'dan "çekilmediğini", aksine yeni bir düzenle yoluna devam ettiğini belirterek, "Ancak Afrikalı liderler bize bu konuda teşekkür etmeyi unuttu. Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmamış olsaydı bugün hiçbiri egemen bir devlet olamazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Afrika'da son yıllarda terörle mücadele için önemli çalışmalara imza attıklarını ve bu süreçte bazı ülkelerden ayrılma kararına vardıklarını vurguladı.

Senegal ve Çad'dan Gelen Tepkiler

Macron'un açıklamalarına yönelik tepkiler de gecikmedi. Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Senegal'deki Fransız üssünün kapatılmasına ilişkin kararın kendileri tarafından alındığını ifade ederek, "Senegal için bu iddia tamamen yanlış. Konu hakkında bugüne kadar hiçbir müzakere yapılmadı" dedi.

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah ise Fransız liderlerin Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Afrika halklarının, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa’ya yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman layıkıyla takdir edilmedi." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!