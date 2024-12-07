Burkina Faso'da Hükümetin Görevden Alınması ve Yeniden Yapılanma Süreci

Burkina Faso Hükümeti Feshedildi

Burkina Faso'da önemli bir siyasi gelişme yaşandı. Başbakan Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı ve hükümet feshedildi.

Görevden Alma Sebebi Belirsiz

Cumhurbaşkanı Ibrahim Traore tarafından yayımlanan kararnamede, Tambela'nın görevden alınma gerekçesi açıklanmadı. Ancak, yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabinenin işine devam edeceği belirtildi.

Başbakan Tambela, Eylül 2022'de yaşanan askeri darbenin ardından Ekim 2022'de göreve atanmıştı. Bu son gelişme, Burkina Faso'nun siyasi istikrarı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.