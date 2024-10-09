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Burkina Faso'da Voice of America'nın Yayınları Üç Ay Süreyle Durduruldu

VOA, Burkina Faso'da yayınlarını üç ay süresince askıya aldı, güvenlik eleştirileri ve yanıltıcı bilgi suçlamaları öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:58
Burkina Faso'da Voice of America'nın Yayınları Üç Ay Süreyle Durduruldu

Burkina Faso'da Yayın Askısı

Burkina Faso'da, ABD merkezli yayın organı Voice of America'nın VOA yayınları, İletişim Yüksek Konseyi tarafından üç ay süreyle askıya alındı. Bu karar, ülkenin güvenlik durumuna dair yaptığı eleştiriler nedeniyle alındı.

Gerekçeler ve Eleştiriler

İletişim Yüksek Konseyi, VOA'yı güvenlik operasyonlarını haksız yere eleştirmekle, Burkina Faso ve komşu Mali askerlerinin moralini bozmakla ve terör saldırılarına dair doğrulanmamış bilgiler sağlamakla suçladı. Bu bağlamda, verilen karar neticesinde, yerel medyada uluslararası haberlere yer verilmesi de geçici olarak yasaklandı.

Daha Önceki Durdurmalar

Burkina Faso'da, İngiliz kamu yayıncısı BBC ve yine VOA'nın yayınları daha önce benzer şekilde kısa süreliğine askıya alınmıştı. Ayrıca, Fransız radyosu RFI de Eylül 2023'te benzer gerekçelerle yayın lisansını kaybetmişti.

Bu gelişmeler, Burkina Faso'daki medya özgürlüğü üzerine önemli sorular yaratıyor ve uluslararası topluluğun dikkatini çekiyor.

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