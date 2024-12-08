Burkina Faso'da Yeni Başbakan Jean Emmanuel Ouedraogo Atandı

Burkina Faso'da Yeni Başbakan Atandı

Burkina Faso, yeni bir siyasi döneme girdi. Ülkede, Jean Emmanuel Ouedraogo, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yeni Başbakan olarak atandı.

Ouedraogo, daha önce Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı olarak görev yapmaktaydı. Ayrıca, Eylül 2022'de gerçekleşen askeri darbenin ardından Burkina Faso devlet televizyonunun genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, 6 Aralık'ta imzaladığı kararname ile önceki Başbakan Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela'yı görevden almıştı. Bu gelişme, Burkina Faso'nun siyasi atmosferinde önemli bir değişim yarattı.