Burkina Fasolu Öğrenciler Derneği, İstanbul'da Kültürel Tanıtım Günü Düzenledi

Burkina Fasolu Öğrenciler Derneği İstanbul'da Etkinlik Düzenledi

Burkina Fasolu Öğrenciler Derneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde anlamlı bir kültürel tanıtım günü organize etti. Etkinlikte, Türkiye'de eğitim gören Burkina Fasolu öğrenciler bir araya geldi.

Dernek Başkanı'ndan Anlamlı Mesaj

Burkina Fasolu Öğrenciler Derneği Başkanı Hanifa Bande, yaptığı konuşmada bu toplantının, öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Bande, "Bu toplantı, bir araya gelme, ilerlemelerimizi değerlendirme ve gelecek planlarımızı yapma fırsatıdır" şeklinde konuştu.

Bande, ayrıca etkinliğin yalnızca bir toplantı değil, aynı zamanda fikir alışverişi ve dayanışma için bir forum olduğunu vurguladı. Öğrencilere birlikte çaba sürdürme ve yüksek hedefler belirleme çağrısını yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Kavas'tan Önemli Vurgular

Etkinlikte söz alan Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türkiye'deki 350 bin uluslararası öğrencinin 60 bininin Afrikalı olduğuna dikkat çekti. Kavas, “Afrikalılar dünyaya çok hizmet ettiler. Dünyanın da Afrika'ya hizmet etmesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Kavas, öğrencilerin hem Türkiye'ye hem de Afrika'ya faydalı olacağına inandığını belirterek, “Burada okuduğunuz için Türkiye’yi de sevdiğinizi düşünüyoruz.” dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Açılış konuşmalarının ardından, başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi. Katılımcılar, bu anlamlı günde bir araya gelmenin önemini bir kez daha hissetti.