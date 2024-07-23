Büro Memur-Sen'in Bolu'dan Ankara'ya Yürüyüşü İzin Verilmedi

Büro Memur-Sen Yürüyüş İçin Hazırlanıyor

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Boludan Ankara'ya Yürüyoruz etkinliği için Bolu Valiliği'nden aldıkları olumsuz kararı duyurdu. Yazgan, "Bugün Valilikten 'yürüyüşe izin verilmeyeceği' içeren bir yazı geldi," diyerek yürüyüşün yapılacağını belirtti.

Taleplerini iletecekler

Bölgedeki kamu görevlilerinin taleplerinin dile getirileceği etkinlikte, toplu sözleşme ikramiyesi, mülakatın kaldırılması ve kira yardımları gibi konular gündeme gelecek. Yazgan, yarın saat 11.00’de Bolu kent meydanında toplanarak basın açıklaması yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Demokratik Hakların Kullanımı

Yazgan, yürüyüşün kanuni bir hak olduğunu vurgulayarak, "2911 sayılı Kanun sendikalara izin almaksızın demokratik haklarını kullanma yetkisini vermektedir. Biz de bu hakkımızı yarın Bolu’da kullanacağız," dedi.

Valilikten Beklentileri

Yazgan, yürüyüşün amacının meydan okumak değil, demokratik haklarını kullanmak olduğunu belirterek, "Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç'tan isteğimiz, düzenleyeceğimiz eylemi zorlaştırmak yerine kolaylaştırmasıdır," şeklinde konuştu.