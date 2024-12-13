Bursa Adliyesindeki Silahlı Saldırıda 10 Gözaltı! Soruşturma Derinleşiyor

Bursa Adliyesinde Silahlı Saldırı Üzerine Gözaltılar

Bursa Adliyesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı olayında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilen 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olayın Detayları ve Soruşturma Süreci

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, duruşma salonunda meydana gelen kanlı olayla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle iki kişinin ölümüne ve iki jandarma görevlisinin yaralanmasına sebep olan müşteki babası şüpheli K.E. yakalanmış olup, olayda ihmali olduğu değerlendirilen ve şüphelilere yardım eden 10 kişi de gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."