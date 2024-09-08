Bursa-Balıkesir Sınırında Orman Yangınına Müdahale

Bursa-Balıkesir İl Sınırında Orman Yangını

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasında yer alan ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevler hızla yayılarak etkili olmaya başladı.

Yangına Anında Müdahale

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için bölgeye sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahale, yangının büyümesini engellemeye çalışıyor.

Yangınla ilgili son gelişmeler, yetkililer tarafından takip ediliyor. Ekipler, bu zorlu şartlarda alevleri söndürmek için tüm imkanlarını seferber ediyor.