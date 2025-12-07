Bursa’da 10 Gündür Kayıp: 80 Yaşındaki Mustafa Abi İçin Arama Son Güne Girdi

Bursa Mudanya Evciler’de 10 gündür kayıp olan 80 yaşındaki Mustafa Abi için AFAD koordinasyonunda yürütülen aramalar son güne girerken, şimdiye dek iz bulunamadı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:10
AFAD Koordinasyonunda 400 Kişilik Ekip 40 Kilometrelik Çemberi Taramıştı

Evciler Mahallesi’nde ot toplamak için evinden ayrılan ve kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası Mustafa Abi için yürütülen arama çalışmaları son güne girdi. Aile ve mahalle halkı, onuncu günün getirdiği belirsizlikle umut ve endişe içinde bekleyişini sürdürüyor.

AFAD koordinasyonunda; Jandarma, JAK, Mudanya 911, AKUT, ANDA, MAK, BAKUT, OSAD ve Burulaş Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişilik ekip, Evciler’den başlayarak İnkaya, Emirleryenicesi, Mesudiye, Eğerce, Muratlı, Çamlıca ve dere yataklarına kadar 40 kilometreden geniş bir çemberi taradı.

Aramalar sırasında dronlar, iz takip köpekleri ve arazi araçları kullanıldı; ancak yapılan yoğun aramalarda en ufak bir ize ulaşılamadı. AFAD ekipleri, mevzuat gereği kayıp vakalarında sürdürülen 7 günlük yoğun arama çalışmalarını tamamlayıp, herhangi bir bulguya ulaşamaması nedeniyle operasyonu sonlandırdı.

Bölgedeki gönüllü ekipler ile Mudanya 911 ise imkanlar doğrultusunda keşif amaçlı sınırlı arama çalışmalarına devam ediyor.

Kayıp yakınları ve mahalle halkı, geçmişte benzer vakalarda Mustafa Abi’nin kısa sürede bulunduğunu ancak bu kez sürecin uzamasının umutsuzluğa yol açtığını belirtti. Eşi Ayla Abi, gözyaşları içinde, "Artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sağdır diye umut ediyoruz ama hiçbir iz yok. Bir sonuç olsun istiyoruz. Hiç değilse nerede olduğunu bilelim" dedi.

Evciler ve çevre mahalle halkı günlerce arama çalışmalarına destek verirken, 10. günde herhangi bir bulgu çıkmaması bölgede derin bir üzüntü oluşturdu. Yetkililer, Mustafa Abi’yi gören veya kaybolduğu günle ilgili bilgi sahibi olan kişilerin ya da bölgede olağan dışı bir duruma şahit olanların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmalarını istiyor.

