Bursa'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Bursa'da düzensiz göçmen çalıştıran 2 kişi gözaltına alındı, 11 yabancı uyruklu yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:24
Bursa'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin kalacak yer temin edilip çalıştırılmalarını organize eden 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı suçlarının deşifre edilmesi ve suç faillerinin yakalanması için yoğun bir çaba sarf etti. Bu kapsamda ekipler, Akçalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde göçmenlerin istihdam edildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, toplam 15 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan kimlik kontrolleri sonucunda bu kişilerin 11'inin yasal kalış haklarının olmadığı belirlendi.

Yaklawan 3 kişi, son bir yıldır düzensiz göçmenlere kalacak yer temin ederek ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edildi. A.K. ve M.K. gözaltına alınırken, M.E.'nin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yasadışı yollarla çalışan ve ikamet izni olmayan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişileri...

Bursa'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişileri kalacak yer temin edip çalıştıran 2 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişileri...

Bursa'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişileri kalacak yer temin edip çalıştıran 2 zanlı gözaltına alındı.

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