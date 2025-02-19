Bursa'da 14 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Hasan Öztimur İlkokulu'nda bulunan 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin, bir öğretmen tarafından pastaneden alınan kremalı tatlıyı tükettikten kısa bir süre sonra rahatsızlandıkları bildirildi.

Olayın Gelişimi

Öğrencilerin fenalaşmasının ardından okul yönetimi durumu acil olarak yetkililere bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Okuladaki ilk müdahalenin akabinde öğrenciler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve İnceleme Süreci

Talihsiz olay sonrası hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.