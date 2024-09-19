Bursa'da 15 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa ilinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.B. adlı hükümlüyü yakaladı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen kapsamlı bir çalışma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan 36 yaşındaki T.B.'yi gözaltına aldı.

Adli Süreç

T.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve daha sonrasında cezaevine teslim edildi.

Bursa'da, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.