Bursa'da 150 Ruhsatsız Tabanca ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Büyük Silah Operasyonu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracında 150 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli D.Ö., emniyet güçleri tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından çok sayıda ruhsatsız tabanca sevkiyatı yapılacağına dair bilgiler elde etti.

Planlı Operasyon Gerçekleştirildi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, ekipler D.Ö.'nün aracını kiralayıp, dikkati çekmemek adına eşi ve çocuklarıyla birlikte alternatif güzergahlardan Bursa'ya geçeceğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan Teknik ve fiziki takip sonrasında, şüpheli İnegöl ilçesinde durduruldu.

Yapılan aramada, aracın bagajında satışa hazır biçimde ayrı ayrı paketlenmiş 150 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.Ö., emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "ruhsatsız silah ticareti" suçundan tutuklandı.

Bu operasyon, Bursa'da asayişin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.