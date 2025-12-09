Bursa'da 19 Yaşındaki Berat Yavuz 3 Gündür Kayıp

Bursa'da 19 yaşındaki Berat Yavuz üç gündür kayıp

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Berat Yavuz (19), Pazar günü saat 11.00 sularında annesine hava almak istediğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönemeyen genç için aile, cep telefonundan da ulaşamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi. Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.

Arama çalışmaları ve aile çağrısı

Kayıp gencin babası Hatip Yavuz, çocuklarının bir an önce bulunmasını istedi. Görenlerin 112 ile 0537 325 70 86 numaralı telefona bildirmeleri rica edildi.

