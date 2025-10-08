Bursa'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu ticareti ve kaçma suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari M.K., polis ekiplerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:51
Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 3 suçtan aranan ve uyuşturucu madde ticareti ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan M.K., yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

