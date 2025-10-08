Bursa'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 3 suçtan aranan ve uyuşturucu madde ticareti ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan M.K., yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

