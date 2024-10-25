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Bursa'da 25 Ton Kaçak Gübre Ele Geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 milyon lira değerinde kaçak gübre bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 22:28
Bursa'da 25 Ton Kaçak Gübre Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Gübre Operasyonu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 25 ton kaçak gübre ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekipleri, sahte gübre imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik bir çalışma başlattı. Bu çalışmalar çerçevesinde, Bursa-Balıkesir kara yolu'nda yer alan Taşköy Mahallesi mevkiinde, A.B. isimli şahsın kullandığı tır durduruldu.

Kaçak Gübreye El Konuldu

Tırda yapılan aramalarda, faturasız ve kaçak olduğu değerlendirilen 25 ton gübre ele geçirildi. Gübreler, yapılacak analizler için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Cezai İşlem Süreci

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilgili şahıslara idari para cezası uygulanacağı bilgisi edinildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde piyasa değeri 2 milyon lira olan 25 ton kaçak gübre ele...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde piyasa değeri 2 milyon lira olan 25 ton kaçak gübre ele geçirildi.

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