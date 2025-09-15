Bursa'da 3 Gün Sonra Bulunan Demans Hastası H.A.

Bursa Osmangazi'de 12 Eylül'de kaybolan 86 yaşındaki demans hastası H.A., AFAD ve sivil ekiplerin çalışmasıyla 3 gün sonra bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:14
Arama-kurtarma çalışmaları sonuç verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde 12 Eylül'de kaybolan 86 yaşındaki demans hastası H.A., başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu bulundu.

Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda yürütüldü ve sivil arama kurtarma ekipleri de operasyonlara katıldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla 3 gün sonra H.A. bulundu.

H.A.'ya bulunduğu yerde ilk müdahale yapıldı. Ekipler, hastayı sedyeyle araçların bulunduğu noktaya taşıdı ve ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 gün önce kaybolan 86 yaşındaki kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

