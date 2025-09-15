Bursa'da 3 Gün Sonra Bulunan Demans Hastası H.A.
Arama-kurtarma çalışmaları sonuç verdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde 12 Eylül'de kaybolan 86 yaşındaki demans hastası H.A., başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu bulundu.
Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda yürütüldü ve sivil arama kurtarma ekipleri de operasyonlara katıldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla 3 gün sonra H.A. bulundu.
H.A.'ya bulunduğu yerde ilk müdahale yapıldı. Ekipler, hastayı sedyeyle araçların bulunduğu noktaya taşıdı ve ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
