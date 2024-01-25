Bursa'da 3 yaşında çocuk öldü: Çocuğun vücudunda rastlanan darp izleri yetkilileri harekete geçirdi

Suriyeli Yüsra-Ahmet A. çifti, Orhangazi ilçesinde Tekke Cami Sokak'taki evlerinde yaşadıkları olayda 3 yaşındaki oğulları Yasir A.'yı rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.





Çocuğun fenalaştığı ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Yasir A.'nın kalbinin atmadığını gördü. Kalp masajı yaparak çocuğu hayata döndüren ekipler, Yasir A.'yı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürdü. Ancak Yasir A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





ÖLEN YASİR'İN ANNE BABASI TUTUKLANDI

Çocuğun vücudunda şiddet izleri bulundu. Çocuğun cenazesi morga gönderilirken, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma açtı. Kağıt toplayıp geçinen anne ve baba tutuklandı, polis evi araştırdı.