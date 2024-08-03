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Bursa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 4,69 kilometre.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 05:40
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 05:40
Bursa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Bursa'da Sarsıcı Anlar

Bursa'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, sarsıntı saat 05.05'te kaydedildi.

Depremin Detayları

Bu büyüklükteki bir depremin 4,69 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Yerel halk arasında paniğe yol açan bu olay, Bursa'daki deprem geçmişinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Yetkililer, depremin ardından herhangi bir zararın olup olmadığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Depremler, doğal afetler arasında önemli bir yer tutmakta ve her an yaşanabilecek olası sarsıntılara karşı hazırlıklı olmanın önemi bir kez daha vurgulanıyor.

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