Bursa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Paniği

Bursa'da Deprem Alarmı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bugün saat 13:43'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 9,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu sarsıntı, bölge halkında kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların, depremin ardından yetkililerin yönlendirmelerine dikkat etmesi ve hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı vatandaşlar, bulundukları binanın dışına çıktı.