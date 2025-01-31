Bursa'da 4 Katlı Binada Yangın: Korkutan Anlar

Bursa'da Yangın Paniği

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi Çetinçıkmazı Sokağı'ndaki 4 katlı bir binada meydana gelen yangın, çevrede yaşayanları tedirgin etti. Yangın, zemin katta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine, komşular durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın anında bina sakinleri, mahalle halkının yardımıyla hızla tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangının, binada hasara yol açtığı bildirildi. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.