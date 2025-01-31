DOLAR
35,86 -0,22%
EURO
37,34 0,11%
ALTIN
3.226,48 -0,38%
BITCOIN
3.732.291,22 1,05%

Bursa'da 4 Katlı Binada Yangın: Korkutan Anlar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:13
Bursa'da 4 Katlı Binada Yangın: Korkutan Anlar

Bursa'da Yangın Paniği

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi Çetinçıkmazı Sokağı'ndaki 4 katlı bir binada meydana gelen yangın, çevrede yaşayanları tedirgin etti. Yangın, zemin katta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine, komşular durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın anında bina sakinleri, mahalle halkının yardımıyla hızla tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangının, binada hasara yol açtığı bildirildi. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve ABD Arasında Kritik Telefon Görüşmesi
2
Adana'da FETÖ'nün Sözde 'Serrehberi'ne 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası
3
Erzurum'da Gürültü Yapan Araç Sürücüsüne Ceza Kesildi
4
Washington'daki Uçak Kazasında Helikopter Rotanın Dışına Çıktı İddiası
5
Çorum'un Tarihi Çarşıları İLBANK Desteğiyle Yenilendi
6
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması Başlıyor
7
Türkiye'de 6.320 Yaşlı Tazelenme Üniversitelerinde Eğitim Alıyor

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları