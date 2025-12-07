Bursa'da 4 SPA'ya Eşzamanlı Operasyon: 13 Kaçak Çalışan Yakalandı

Operasyon ve denetim

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında kentte faaliyet gösteren 4 SPA merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan denetimlerde toplam 66 kişi sorgulandı.

Bulgular ve yapılan işlemler

Kontrollerde, sorgulanan kişiler arasında 13'ünün kaçak veya yasa dışı çalışan yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda bazı yabancı uyruklu kadınların masör olarak çalıştırıldığı ve iş yerleri dışında kiralanan evlerde barındırıldıkları belirlendi.

Söz konusu yabancı uyruklu kişileri istihdam eden 2 işletmeciye, istihdamı bozma gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu şahısların İl Göç Müdürlüğü’ne sevk edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Süreç devam ediyor

Olayla ilgili adli ve idari incelemelerin sürdüğü bildirildi.

