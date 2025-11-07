Bursa'da 43 Yaşındaki Volkan Yaşlak Evinde Ölü Bulundu

Bursa Yıldırım'da 43 yaşındaki Volkan Yaşlak evinde ölü bulundu; savcılık şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlattı, cenaze adli tıp kurumuna gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:29
Bursa'da 43 Yaşındaki Volkan Yaşlak Evinde Ölü Bulundu

Bursa'da şüpheli ölüm: 43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yıldırım Akçağlayan Mahallesi'nde savcılık soruşturma başlattı

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde yaşayan Volkan Yaşlak'tan yakınları bir süre haber alamayınca evine gitti. Eve giren yakınları, Yaşlak'ı hareketsiz halde buldu ve durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 43 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk bulgulara göre Yaşlak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Savcılık, olayın şüpheli ölüm niteliği taşıması üzerine soruşturma başlattı ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan yakınları acı haber üzerine fenalık geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA’DA 43 YAŞINDAKİ ADAMIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

BURSA’DA 43 YAŞINDAKİ ADAMIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

BURSA’DA 43 YAŞINDAKİ ADAMIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
3
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
4
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
5
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
6
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor
7
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu