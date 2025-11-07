Bursa'da 43 Yaşındaki Volkan Yaşlak Evinde Ölü Bulundu

Bursa'da şüpheli ölüm: 43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yıldırım Akçağlayan Mahallesi'nde savcılık soruşturma başlattı

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde yaşayan Volkan Yaşlak'tan yakınları bir süre haber alamayınca evine gitti. Eve giren yakınları, Yaşlak'ı hareketsiz halde buldu ve durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 43 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk bulgulara göre Yaşlak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Savcılık, olayın şüpheli ölüm niteliği taşıması üzerine soruşturma başlattı ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan yakınları acı haber üzerine fenalık geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

